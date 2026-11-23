Украинский мобильный оператор Vodafone Украина заключил финансовое соглашение с Международной корпорацией финансирования развития США (DFC) на сумму до $350 млн. Эти средства компания направит на досрочное погашение кредита и полный выкуп своих еврооблигаций, срок обращения которых истекает в феврале 2027 года.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что компания планирует выкупить весь выпуск ценных бумаг на сумму $273,66 млн по их нарицательной стоимости вместе со всеми начисленными и неуплаченными процентами.

Конкретную дату добровольного досрочного выкупа оператор объявит дополнительно.

Предыстория вопроса

Еврооблигации "Vodafone Украина" со ставкой 9,625% годовых первоначально были выпущены на $300 млн.

С конца мая 2025 оператор постепенно выкупал эти бумаги небольшими партиями в пределах валютных ограничений Нацбанка (до €1 млн в месяц), что было связано с выплатой дивидендов акционеру.

В общей сложности компания провела 12 тендеров, сократив объем бондов в обращении до $273,66 млн.

При этом на последнем аукционе инвесторы не спешили продавать бумаги со скидкой: при предложении выкупа на $2,92 млн по цене 98% от номинала спрос составил всего $450 тыс.

Напомним, что совет директоров американской DFC одобрил финансирование для Vodafone Украина еще в середине сентября 2026 года, однако тогда сумма соглашения не разглашалась. В правительственной корпорации США отмечалось, что поддержка предоставляется для укрепления и модернизации критически важной телекоммуникационной инфраструктуры Украины во время войны.

О "Vodafone Украина"

Vodafone Украина — телекоммуникационная компания и мобильный оператор в Украине, предоставляющая услуги скоростного интернета, фиксированной связи и интернета.

"Vodafone Украина" обеспечивает услугами 15,4 млн. клиентов. По данным оператора, в период с 2015 по первый квартал 2026 года инвестиции в телеком-сеть составили 58,8 млрд грн. С декабря 2019 года компания является частью NEQSOL Holding.

По итогам первого полугодия 2026 года мобильный оператор нарастил консолидированную чистую прибыль на 14,2 % – до 1,9 млрд грн. Выручка компании за этот период выросла на 10,6 % и достигла 14,9 млрд грн. Абонентская база оператора во втором квартале 2026 года насчитывала 15,1 млн клиентов, из которых 3,3 млн – контрактные абоненты.

Напомним, Vodafone Украина завершила поглощение интернет-провайдера Frinet за $2 млн. Благодаря этому соглашению оператор получил 100% долю в компании, что позволяет ему активно развивать фиксированную связь и домашний интернет по всей стране.