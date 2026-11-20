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США разрешили поставить Китаю почти 900 000 чипов ИИ, несмотря на риски безопасности
С декабря 2025 по май 2026 Министерство торговли США одобрило поставку в Китай 879 000 передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia и AMD. Более 30% этой техники была заказана компаниями, которые Пентагон связывает с китайскими военными.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.
Это вызвало вопрос о проверке рисков для национальной безопасности при выдаче экспортных лицензий.
Кто получил передовые технологии
В общей сложности компании подавали запросы на поставку более 3,4 миллиона чипов, включая модели Nvidia H200 и AMD MI325X. Из разрешенных 879 000 единиц оборудования распределили следующим образом:
- Alibaba должно получить 75 000 чипов;
- Tencent - 150 000;
- Baidu - 43 000;
- BYD - 4000.
Все эти структуры находятся в специальном списке Министерства обороны США из-за возможной поддержки армии КНР.
Опубликование этих данных произошло во время скандала вокруг экспортного контроля: в Вашингтоне снова призвали к более жестким мерам против Китая после новостей о связи бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой.
"Тот факт, что свыше 30% чипов искусственного интеллекта, отправленных в Китай, были доставлены компаниям, которые Министерство обороны США определило как китайские военные компании, поражает и ставит под сомнение то, проводило ли Министерство торговли какую-либо серьезную проверку национальной безопасности перед одобрением этих лицензий", - заявил бывший американский чиновник и эксперт по технологическому противостоянию между США и Китаем Крис Макгвайр.
Реакция компаний
В Министерстве торговли заявили, что рассматривают лицензии по правилу от января 2026 года с дополнительными требованиями безопасности в индивидуальном порядке.
В компании Nvidia сообщили, что полученные разрешения имеют строгие ограничения по объемам, и в настоящее время поставки H200 в Китай прекращены. В AMD заявили о полном соблюдении экспортного контроля США. Alibaba, Tencent, Baidu, BYD.
Пока точно неизвестно, сколько чипов фактически доставили в Китай. По данным расследований, в июле 2026 года крупные китайские компании получили около 10 000 чипов H200.
Ранее сообщалось, что Nvidia больше не планирует поставлять в Китай чипы H200, хотя США разрешили их экспорт отдельным компаниям. Это ставит под угрозу передачу сотен тысяч уже изготовленных процессоров китайским технологическим гигантам.