С декабря 2025 по май 2026 Министерство торговли США одобрило поставку в Китай 879 000 передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia и AMD. Более 30% этой техники была заказана компаниями, которые Пентагон связывает с китайскими военными.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Это вызвало вопрос о проверке рисков для национальной безопасности при выдаче экспортных лицензий.

Кто получил передовые технологии

В общей сложности компании подавали запросы на поставку более 3,4 миллиона чипов, включая модели Nvidia H200 и AMD MI325X. Из разрешенных 879 000 единиц оборудования распределили следующим образом:

Alibaba должно получить 75 000 чипов;

Tencent - 150 000;

Baidu - 43 000;

BYD - 4000.

Все эти структуры находятся в специальном списке Министерства обороны США из-за возможной поддержки армии КНР.

Опубликование этих данных произошло во время скандала вокруг экспортного контроля: в Вашингтоне снова призвали к более жестким мерам против Китая после новостей о связи бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой.

"Тот факт, что свыше 30% чипов искусственного интеллекта, отправленных в Китай, были доставлены компаниям, которые Министерство обороны США определило как китайские военные компании, поражает и ставит под сомнение то, проводило ли Министерство торговли какую-либо серьезную проверку национальной безопасности перед одобрением этих лицензий", - заявил бывший американский чиновник и эксперт по технологическому противостоянию между США и Китаем Крис Макгвайр.

Реакция компаний

В Министерстве торговли заявили, что рассматривают лицензии по правилу от января 2026 года с дополнительными требованиями безопасности в индивидуальном порядке.

В компании Nvidia сообщили, что полученные разрешения имеют строгие ограничения по объемам, и в настоящее время поставки H200 в Китай прекращены. В AMD заявили о полном соблюдении экспортного контроля США. Alibaba, Tencent, Baidu, BYD.

Пока точно неизвестно, сколько чипов фактически доставили в Китай. По данным расследований, в июле 2026 года крупные китайские компании получили около 10 000 чипов H200.

Ранее сообщалось, что Nvidia больше не планирует поставлять в Китай чипы H200, хотя США разрешили их экспорт отдельным компаниям. Это ставит под угрозу передачу сотен тысяч уже изготовленных процессоров китайским технологическим гигантам.