Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла заявку компании SpaceX на запуск одного миллиона спутников для создания сети дата-центров на орбите под названием Starmind.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Глава ведомства Брендан Карр сообщил в соцсети X, что регулятор открыл путь для развертывания запланированной космической инфраструктуры искусственного интеллекта от SpaceX.

Компания подала соответствующую заявку в начале этого года, а сам проект Starmind стал важной частью презентации генерального директора Илона Маска для инвесторов в преддверии выхода SpaceX на биржу в июне.

Условия решения регулятора и спрос на вычислительные мощности

Решения регулятора приняли на фоне стремительного роста спроса на дата-центры со стороны крупных технологических компаний, которым требуются дополнительные вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта.

Разрешение FCC также дает SpaceX право использовать радиочастотные каналы для резервной и аварийной телеметрии, отслеживания и управления спутниковой системой, а также дополнять оптические межспутниковые линии связи радиочастотными коммуникациями.

В Федеральной комиссии по связи отметили, что продолжают рассматривать другие проекты орбитальных центров обработки данных и намерены принять решение по каждой заявке.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX Илона Маска инвестирует 74 миллиарда долларов в два гигантских дата-центра для искусственного интеллекта. Компания планирует построить два суперкомпьютерных вычислительных комплекса для усиления своего направления в области ИИ.