США сворачивают посредничество между Украиной и Россией

Соединенные Штаты больше не будут играть роль посредника в переговорах между Украиной и Россией. Внимание США сейчас сосредоточено также на других регионах, нуждающихся в дипломатическом участии.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

"Характер того, как это изменится, состоит в том, что мы (…) не собираемся летать по всему миру через мгновение, чтобы быть посредниками на встречах между двумя сторонами, и сейчас – сейчас самое время, когда им нужно представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт закончится. Это будет зависеть от них", — отметила она.

Брюс добавила, что внимание США сейчас сосредоточено также на других регионах, нуждающихся в дипломатическом участии. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты изменяют подход к участию в мирном процессе.

Кроме того, Брюс прокомментировала возможность введения вторичных санкций против покупателей российской нефти. По ее словам, президент Дональд Трамп "опять выразил готовность действовать в этом направлении".

"Очевидно, что мы не собираемся снимать какие-либо действующие санкции. Президент хочет, чтобы каждое наше действие как нации происходило дипломатическим путем — и это отражает его приверженность такому подходу", — добавила она.

Война не имеет военного решения

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной не имеет военного разрешения.

"Давайте напомним всем, что это не наша война. Я имею в виду, что это война, которая началась при Джо Байдене. Три года она продолжалась. Они не приложили никаких усилий, чтобы как-то довести ее до конца. И это война, которая не имеет военного решения: по сути, Путин не может захватить всю ту Украину; 2014 году", — сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что администрация Трампа видит основные позиции сторон, но "эти две позиции все еще немного отдалены друг от друга".

"Мы не собираемся отказываться от этого в том смысле, что мы не будем готовы помочь… Но наступает момент, когда президент должен решить, сколько еще времени на самом высоком уровне нашего правительства уделять этому вопросу, когда, возможно, одна из двух сторон или обе стороны недостаточно близки, когда у нас так много… более важных проблем…", — отметил .

Рубио заявил, что "очень скоро нужен настоящий прорыв", в противном случае президент США будет принимать решение о дальнейшей роли страны в процессе.

Добавим, администрация Трампа после подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной разблокировала коммерческую продажу оружия Киеву.