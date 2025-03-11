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США верят в успех переговоров с Украиной и обещают "положительные новости"

США верят в успех переговоров с Украиной и обещают "положительные новости"
Фото: Андрей Ермак.

В Вашингтоне выразили оптимизм по продолжающимся в Джидде переговорам между США и Украиной.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Темми Брюс.

Брюс отметила, что переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии очень важны для мирового сообщества. Она выразила оптимизм по поводу будущих результатов и отметила, что ожидаются важные новости, которые могут оказать значительное влияние на глобальную ситуацию.

Отметим, что Financial Times сообщает, что украинская и американская делегации планируют обнародовать совместное заявление с основными результатами обсуждений.

О переговорах в Саудовской Аравии

Переговоры в Саудовской Аравии стали первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

  • В делегацию США входят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. 
  • Украину представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса.

Во время первого раунда переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждались предложения Украины по поводу режима тишины на море и в небе. Кроме того, стороны также обсуждали соглашение о редкоземельных ископаемых.

Пока продолжаются переговоры между США и Украиной, западные представители безопасности заявили, что президент РФ Владимир   Путин не намерен идти на уступки   в вопросах территорий, миротворческих сил и нейтрального статуса Украины во время любых мирных переговоров.

Автор:
Ольга Опенько