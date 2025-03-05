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Стало известно, о каком "письме" от Зеленского говорил Трамп в Конгрессе

Дональд Трамп в Конгрессе
Дональд Трамп в Конгрессе. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что Дональд Трамп, говоря о "письме" от Владимира Зеленского во время выступления в Конгрессе, имел в виду его сообщение в социальной сети Х.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

По ее словам, в очень сложной ситуации Украина и США все же двигаются вперед и выстраивают отношения, продвигая приоритеты.

"Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо"", — отметила Маркарова.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net подтвердил, что ни одного "письма" украинский президент не присылал, а Трамп имел в виду именно пост украинского президента в соцсети.

Что сказал Трамп

Заметим, что Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров по миру в Украине и подписание соглашения о полезных ископаемых.

"Я ценю это письмо. Одновременно у нас были обсуждения с Россией и мы получили мощный сигнал, что они готовы к миру. Не было бы это замечательно? Пора прекратить это безумие, эти убийства, эту бессмысленную войну, если вы хотите прекратить войны, надо говорить с обеими странами, с обеими сторонами", — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

3 марта Зеленский   заявил,   что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.

Автор:
Светлана Манько