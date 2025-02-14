Стартовая цена — 5000 грн: "Укрпочта" снова выставила раритетное оружие на аукцион

"Укрпочта" объявила новые аукционы винтажного оружия на платформе "Прозорро.Продажі". В этот раз на торги выставлены четыре демилитаризованных револьвера системы "Наган", изготовленные на Императорском Тульском вооруженном заводе в начале ХХ века. Стартовая цена каждого – 5 000 грн.

Об этом в релизе сообщила пресс-служба АО "Укрпочта".

Аукцион стартует 19 февраля в 11:10. Все четыре револьвера изготовлены промышленным способом, имеют калибр 7,62 мм и серийный номер. Они пригодны для экспонирования и коллекционирования и не относится к категории огнестрельного оружия, то есть осуществление выстрелов полностью исключено, однако являются ценными раритетами как образцы старинной амуниции и почтовый антиквариат. По данным "Укрпочты" в начале прошлого века ими были вооружены почтальоны, которые имели право на использование оружия при исполнении своих служебных обязанностей.

Средства от продажи раритетов пойдут в поддержку сил безопасности и обороны Украины. Как отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, так имперское прошлое будет работать на победу Украины.

Это не первый аукцион продажи почтового оружия единого национального оператора почтовой связи Украины. В начале февраля "Укрпочта" на аукционе реализовала револьвер системы "Наган". За уникальный артефакт соперничал 21 участник, а финальная ставка превысила стартовую цену в семь раз и составила 36 000 грн.

Напомним, в январе "Укрпочта" совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности уже выставляли на аукцион 11 демилитаризованных револьверов "Наган" . Они были произведены в Российской империи и Советском союзе в 1900–1927 годах .