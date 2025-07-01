Стартует пилотный проект на 30 млн евро для поддержки финского экспорта в Украину: что известно

Европейский инвестиционный фонд, входящий в Группу Европейского инвестиционного банка, и Finnvera — государственная компания по специальному финансированию и официальное экспортно-кредитное агентство Финляндии, запускают пилотный проект на сумму 30 млн евро для поддержки финского экспорта в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

Финские компании, торгующие с Украиной, будут получать экспортные кредиты под гарантии Европейского инвестиционного фонда (ЕИФ) в рамках инструмента гарантирования экспортных кредитов программы InvestEU.

Пилотный проект будет поддерживать финские малые и средние предприятия с количеством менее 500 работников путем снижения рисков при поиске новых возможностей на украинском рынке, несмотря на продолжающуюся войну.

Гарантия ЕИФ будет дополнять национальный механизм распределения убытков, позволяющий Finnvera выдавать экспортные гарантии Украине в исключительных условиях. Это одно из 13 соглашений, которые готовятся с национальными экспортно-кредитными агентствами в странах-членах ЕС в рамках этого механизма.

"Мы рады видеть значительный интерес экспортно-кредитных агентств стран-членов ЕС, таких как Финляндия, к поддержке восстановления Украины и укреплению экономических связей. Такое взаимодействие — это именно то, что нужно и Украине, и европейскому бизнесу. Мы благодарны Европейской Комиссии и Группе ЕИБ за создание механизмов, открывающих новые, вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Юлия Свириденко.

Справочно

Механизм гарантирования экспортных кредитов InvestEU – совместная инициатива Еврокомиссии и Группы ЕИБ. Его целью является предоставление гарантий на сумму до 300 млн. евро для поддержки малых и средних предприятий ЕС, экспортирующих товары и услуги в Украину. Механизм был запущен в июле 2024 года и пользуется высоким спросом в государствах-членах.

Finnvera – это государственная компания по специальному финансированию и официальное экспортно-кредитное агентство Финляндии. Ее миссия – содействие созданию новых предприятий, поддержке роста, инвестиций и реструктуризации, а также помощь в интернационализации и экспорте путем финансирования.

Напомним, ЕБРР, ЕИБ и Dragon Capital создают инфраструктурный фонд для Украины на 350 млн. евро.