Штрафуют на 120 тысяч грн: Украина просит Польшу прекратить новую дискриминацию украинских перевозчиков

Украинские перевозчики жалуются на высокие штрафы, наложенные на них в Польше, из-за незначительных нарушений при использовании введенной с 1 ноября 2024 года системы SENT/RMPD регистрации поездок.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

По его словам, в последнюю неделю Мининфраструктуры получает ряд сообщений от украинских перевозчиков, связанных с использованием системы SENT/RMPD для регистрации поездок по территории Польши.

"Сейчас, как информируют перевозчики, штрафы налагаются за мелкие технические ошибки. Например, отсутствие знака препинания. Также санкции применяются за отсутствие GPS-сигнала в течение нескольких сотен метров дороги. Речь идет о штрафах максимального размера — 12 тысяч злотых, то есть около 120 тысяч гривен", – рассказал Деркач.

Он напомнил, что ключевой целью внедрения системы SENT/RMPD является предупреждение каботажных перевозок.

"Однако упомянутые "нарушения" не могут наносить ущерб рынку перевозок Польши, ведь не дают возможность выполнить перевозку внутри Польши без соответствующих разрешений", — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что Мининфраструктуры направило обращение в Министерство финансов Польши, Министерство инфраструктуры Польши и Еврокомиссии и инициировало встречу с польскими коллегами, чтобы подробнее проговорить все вопросы.

Речь идет как и о корректной работе самой системы, потребности в службе поддержки, четком соотношении между нарушением и примененной санкцией.

" Ожидаем ответной реакции и принятия мер ", — написал Деркач.

Отметим, что систему SENT (система электронного надзора за транспортом) использует польская Национальная налоговая администрация для мониторинга автомобильных и железнодорожных перевозок так называемых чувствительных товаров — в частности, топлива, денатурированного спирта, растительных масел, красок, лаков, растворителей, медицинских изделий, пишет Polsat News.

Напомним, с 1 ноября 2024 года водители, въезжающие в Польшу, должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в RMPD в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или заменяющий его документ.

Национальная налоговая администрация Польши с 13 января начала комплексную проверку транспортные сообщения в реестре международных автомобильных перевозок (RMPD).