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Страны Балкан и Европы поддержали Украину на саммите
Участники состоявшегося в Одессе IV саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" призвали мировое сообщество активизировать поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и воздержаться от любой помощи РФ. Также отмечено важность дипломатических усилий для достижения длительного мира.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на декларацию, принятую по результатам саммита.
Мир должен активизировать помощь Украине
Участники саммита заявили:
- Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины, что является грубым нарушением международного права и угрозой безопасности в Европе.
- Поддерживают стремление Украины к справедливому и продолжительному миру, суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
- Призывают мир усилить поддержку и не оказывать помощи военным усилиям РФ.
- Полный вывод российских войск из Украины является условием устойчивого мира.
- Отмечают важность безопасности в Черном море и защиты критической инфраструктуры.
- Поддерживают вступление Украины, Молдовы и других партнеров в ЕС.
- Выступают за полную евроатлантическую интеграцию Украины и ее вступление в НАТО.
- Осуждают военные преступления РФ, включая обстрелы гражданских и депортацию населения.
- Поддерживают создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии.
- Отмечают обеспечение свободного судоходства и экспорта украинского продовольствия.
- Осуждают атаки на энергетическую инфраструктуру и призывают к усиленной помощи.
- Призывают ужесточить санкции против РФ и использовать замороженные активы для восстановления Украины.
- Стремятся углубить экономическое сотрудничество и торговлю в регионе и с ЕС.
- Обязуются поддерживать восстановление Украины с привлечением международных партнеров.
- Выступают за усиление гуманитарной поддержки, в частности, в вопросах здравоохранения и реабилитации ветеранов.
- Призывают к совместной борьбе с киберугрозами и вмешательством в выборы.
- Подтверждают важность обмена опытом в области кибербезопасности.
- Договорились провести предстоящую встречу в формате ведомственного диалога в Одессе.
- Мир без свободной и мирной Украины невозможен. Участники остаются преданными поддержке Украины.
Подписанты декларации договорились совместно противодействовать гибридным угрозам и провести следующую встречу стран-участниц на уровне профильных ведомств в Одессе.
В состоявшемся в Одессе IV саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" приняли участие лидеры и высокопоставленные чиновники из региона: президент Молдовы Мая Санду, президент Румынии Никушор Дан, президент Черногории Яков Милатович, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министры Греции, Хорватики и Болгарии Росен Желязков соответственно. Также присоединились спикер парламента Албании Элиза Спирополи, первый вице-премьер Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер — министр иностранных дел Словении Таня Файон.
Напомним, в 2026 году Соединенные Штаты намерены снизить объем финансирования на закупку вооружения для Украины.