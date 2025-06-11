Страны Балкан и Европы поддержали Украину на саммите

Участники состоявшегося в Одессе IV саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" призвали мировое сообщество активизировать поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и воздержаться от любой помощи РФ. Также отмечено важность дипломатических усилий для достижения длительного мира.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на декларацию, принятую по результатам саммита.

Мир должен активизировать помощь Украине

Участники саммита заявили:

Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины, что является грубым нарушением международного права и угрозой безопасности в Европе. Поддерживают стремление Украины к справедливому и продолжительному миру, суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Призывают мир усилить поддержку и не оказывать помощи военным усилиям РФ. Полный вывод российских войск из Украины является условием устойчивого мира. Отмечают важность безопасности в Черном море и защиты критической инфраструктуры. Поддерживают вступление Украины, Молдовы и других партнеров в ЕС. Выступают за полную евроатлантическую интеграцию Украины и ее вступление в НАТО. Осуждают военные преступления РФ, включая обстрелы гражданских и депортацию населения. Поддерживают создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии. Отмечают обеспечение свободного судоходства и экспорта украинского продовольствия. Осуждают атаки на энергетическую инфраструктуру и призывают к усиленной помощи. Призывают ужесточить санкции против РФ и использовать замороженные активы для восстановления Украины. Стремятся углубить экономическое сотрудничество и торговлю в регионе и с ЕС. Обязуются поддерживать восстановление Украины с привлечением международных партнеров. Выступают за усиление гуманитарной поддержки, в частности, в вопросах здравоохранения и реабилитации ветеранов. Призывают к совместной борьбе с киберугрозами и вмешательством в выборы. Подтверждают важность обмена опытом в области кибербезопасности. Договорились провести предстоящую встречу в формате ведомственного диалога в Одессе. Мир без свободной и мирной Украины невозможен. Участники остаются преданными поддержке Украины.

Подписанты декларации договорились совместно противодействовать гибридным угрозам и провести следующую встречу стран-участниц на уровне профильных ведомств в Одессе.

В состоявшемся в Одессе IV саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" приняли участие лидеры и высокопоставленные чиновники из региона: президент Молдовы Мая Санду, президент Румынии Никушор Дан, президент Черногории Яков Милатович, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министры Греции, Хорватики и Болгарии Росен Желязков соответственно. Также присоединились спикер парламента Албании Элиза Спирополи, первый вице-премьер Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер — министр иностранных дел Словении Таня Файон.

Напомним, в 2026 году Соединенные Штаты намерены снизить объем финансирования на закупку вооружения для Украины.