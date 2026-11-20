Национальный банк Украины подготовил рекомендации для страховых компаний, кредитных союзов и финансовых компаний по управлению экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG). Пока документ не устанавливает обязательных требований, однако в 2027 году регулятор планирует разработать соответствующие нормативные правила для небанковского финансового рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Рекомендации также прислали к сведению небанковским поставщикам платежных услуг с учетом особенностей их деятельности.

В НБУ объясняют, что экологические, социальные и управленческие факторы могут влиять на финансовую устойчивость учреждений из-за кредитных, операционных, репутационных и других рисков.

В частности, управление такими рисками имеет большое значение для сотрудничества с международными партнерами, инвесторами и кредиторами, а также для привлечения финансирования.

Что рекомендует Нацбанк

Регулятор предлагает небанковским финансовым учреждениям постепенно интегрировать принципы устойчивого развития в свою деятельность.

Основные рекомендации предусматривают:

Учет экологических, социальных и управленческих рисков в корпоративном управлении и стратегическом планировании.

Разработка внутренних политик и стратегий устойчивого развития.

Создание системы обнаружения, оценки и мониторинга ESG-рисков, в частности, при предоставлении финансовых услуг.

Организацию внутренней отчетности по управлению такими рисками.

Благодаря этому финансовые учреждения могут оценивать, как экологические, социальные и управленческие факторы могут влиять на их деятельность и финансовые результаты.

Будут ли новые правила обязательны

В настоящее время рекомендации НБУ носят добровольный характер. Регулятор не устанавливает сроки их выполнения и не вводит дополнительных обязательных требований для участников рынка.

Каждое учреждение сможет самостоятельно определять, какие рекомендации внедрять в первую очередь, учитывая собственные риски, масштаб деятельности, бизнес-модель и доступные ресурсы.

Такой подход Нацбанк избрал, учитывая сложные условия работы финансового сектора во время военного положения.

В то же время, в 2027 году НБУ планирует подготовить проект нормативно-правового акта, который будет определять требования к управлению ESG-рисками, и вынести его на обсуждение с участниками рынка.

Основой для грядущего регулирования станут сегодняшние советы с учетом практического опыта их внедрения.

Изменения являются частью приближения украинского финансового законодательства к стандартам Европейского союза.

Напомним, в июне 2025 года Национальный банк утвердил Белую книгу по управлению ESG-рисками в финансовом секторе. Документ определил поэтапный переход к европейским стандартам оценки экологических, социальных и управленческих рисков, в частности, их постепенное распространение на небанковские учреждения.