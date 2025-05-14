Страховую компанию оштрафовали почти на 3 млн: в чем причина

Национальный банк Украины оштрафовал страховую компанию "Интер-Полис" на 2,9 млн грн в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере страхования, защиты прав потребителей финансовых услуг и требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение было принято 12 мая по результатам плановой инспекционной проверки регулятора.

За установленные нарушения на страховщика наложен штраф в размере 2,74 млн грн за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, компания оштрафована на 160 тыс грн за несоблюдение правил отчётности.

Среди нормативных актов, которые были нарушены, отмечены Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины "Об электронной коммерции", "О страховании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Отдельно НБУ вынес страховой компании письменную оговорку о невыполнении ряда требований, среди которых:

порядок учета договоров страхования,

обеспечение защиты информации,

соответствие системы управления страховщикам,

соблюдение правил заключения договоров с потребителями.

Страховая компания обязана уплатить наложенные штрафы в течение одного месяца с момента вступления в силу соответствующих решений.

По данным youcontrol ЧАО СК "Интер-Полис" работает на страховом рынке Украины с 1993 года. Компания зарегистрирована в Киеве. Владельцем является Черняк Евгений. Он также считается президентом и соучредителем группы "КАИС".

Евгению Черняку в 2027 году присвоено почетное звание "Заслуженный экономист Украины".

Напомним, в апреле 2025 года НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Также НБУ наложил штрафы на две страховые компании за нарушение сроков подачи отчетности за 2024 год.