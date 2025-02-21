Строительство новых энергоблоков ХАЭС нельзя откладывать на завтра – "Энергоатом"

Украина должна строить новые энергоблоки, поскольку необходимо увеличить мощности атомного поколения, поскольку неизвестно, когда ЗАЭС сможет безопасно функционировать после деоккупации. Поэтому строительство энергоблоков ХАЭС не терпит откладывания. Украине уже сейчас необходимо обновить атомный парк.

Об этом говорится в заявлении НАЭК "Энергоатом"

"Стратегическое значение атомной энергетики для нашей страны было подтверждено реалиями российско-украинской войны. Когда из-за ракетных атак российского агрессора были повреждены или полностью разрушены объекты гидро- и тепловой генерации, именно атомные электростанции стали основой энергообеспечения Украины", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" также отмечают, что в настоящее время в Украине функционирует 9 энергоблоков на трех АЭС, общей мощностью 7880 МВт. Несмотря на оккупацию Запорожской АЭС с мощностью 6000 МВт, атомная энергетика остается ключевой для энергобаланса страны.

"В то же время строительство новых энергоблоков необходимо, учитывая потребность в усилении мощностей атомной генерации, однако, к сожалению, неизвестно, когда ЗАЭС сможет безопасно функционировать после декупации", — отметили в компании.

В НАЭК объяснили, чтобы из-за вывода из эксплуатации сразу нескольких блоков на АЭС промышленность населения не оказалась в условиях тотального дефицита электроэнергии, новые мощности нужно начинать строить заранее. В этом контексте достройка двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС позволит уже в ближайшие годы увеличить генерацию электроэнергии.

"Достройка двух этих энергоблоков не только усилит отечественную энергосеть, но и позволит ядерной энергетике в Украине и дальше развиваться!" — добавили в "Энергоатоме".

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность — 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. Энергоатом хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Напомним, Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Болгария приобрела эти установки для строительства двух энергоблоков для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.