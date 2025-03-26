Строительство установок хранения энергии: Ощадбанк заключил соглашение с KNESS на 9,6 млн евро

Ощадбанк заключил инвестиционное кредитное соглашение с группой компаний KNESS на сумму 9,6 млн евро для финансирования и рефинансирования затрат на строительство и ввод в эксплуатацию установок хранения энергии (УЗЭ) мощностью 30 МВт, которые будут оказывать вспомогательные услуги.

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Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Что известно о соглашении

Отмечается, что это сложноструктурированное соглашение проектного финансирования, состоящее из трех этапов сроком действия почти в 6 лет, с льготным периодом в соответствии с финансовой моделью.

В распределении риска проекта принимает участие Европейский банк реконструкции и развития.

Проект предусматривает строительство и подключение к электрической сети установок хранения энергии, которые будут обеспечивать резерв поддержки частоты (РПЧ) мощностью 25 МВт и автоматический резерв восстановления частоты симметрично загрузки и разгрузки (аРВЧс) мощностью 5 МВт на рынке вспомогательных услуг в ОЭС Украины.

Эти услуги будут гарантированно выкуплены оператором системы передачи данных. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года.

Основное оборудование проекта – системы хранения энергии, изготовленные компанией Hithium, ведущим китайским производителем накопителей энергии для коммунального, коммерческого и промышленного применения.

"Потребность в строительстве новых мощностей по хранению электроэнергии вызвана как массированными разрушениями маневровой генерации, так и развитием технологий в альтернативной энергетике. Мощные установки хранения энергии позволят расширить использование солнечной энергии и снизить уровень колебания цен на нее", — отметил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка.

В настоящее время группа компаний KNESS одновременно реализует 7 проектов по строительству энергообъектов УЗЭ в 3 областях страны с общей сертифицированной мощностью РПЧ – 79 МВт и аРВЧс – 5 МВт.

О KNESS

KNESS является международной группой компаний украинского происхождения, разрабатывающей технологии и реализующей проекты в сфере возобновляемой энергетики в Украине и за рубежом.

Группа занимается проектированием и строительством объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для электроэнергетических компаний и промышленных предприятий, а также трейдингом, снабжением и прогнозированием электроэнергии. Кроме того, компания предоставляет комплексное сервисное обслуживание объектов электроэнергетики и собственное производство комплектующих.

KNESS в своем RnD-центре разрабатывает инновационные технологии в секторе возобновляемой энергетики. Компания также активно занимается девелопментом ВЭС, развивает новую бизнес-модель агрегатора и имеет свою балансирующую группу.

В 2023 году компания получила первую в Украине лицензию на право хозяйственной деятельности по хранению энергии.

На сегодняшний день команда KNESS реализовала 1,3 ГВт солнечных электростанций в Украине, Польше и Латвии. Кроме того, 1,48 ГВт объектов электроэнергетики находятся на комплексном обслуживании компании.

Напомним, 24 февраля в Киеве Европейская комиссия представила новый пакет поддержки, направленный на укрепление энергетической безопасности Украины и ее интеграцию в европейский энергорынок. Документ предусматривает полное объединение рынка электроэнергии Украины и ЕС в начале 2027 года, а также дальнейшее привлечение в газовый сектор Евросоюза.