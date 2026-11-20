Административный суд Люксембурга 18 ноября отклонил требование четырех миноритарных акционеров Kernel Holding SA о приостановлении решения финансового регулятора о выкупе акций компании по цене 19,93 злотого за штуку. Суд также обязал заявителей уплатить судебные издержки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга "Кернел".

Речь идет о процедуре обязательного выкупа акций по требованию миноритарных акционеров (sell-out), проводимой мажоритарным акционером компании – Namsen Limited.

30 июня 2026 года Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) определила цену выкупа на уровне 19,93 злотого за акцию. Решение было принято после рассмотрения возражений части миноритариев на основе независимых оценок KPMG и Grant Thornton.

Четверо миноритарных акционеров оспорили решение регулятора и обратились в суд с требованием приостановить его действие до завершения рассмотрения дела по существу.

Суд отказал в удовлетворении этого требования. Таким образом, решение CSSF остается в силе, а процедура sell-out может продолжаться по установленному графику.

По информации пресс-службы "Кернел", это уже третье судебное решение в Люксембурге не в пользу группы миноритарных акционеров, пытавшихся заблокировать корпоративные процедуры компании.

Что известно о выкупе акций Kernel

Процедуру sell-out начали в 2025 году после того, как доля Namsen Limited превысила 95% уставного капитала Kernel Holding SA.

Согласно законодательству Люксембурга, это предоставило миноритарным акционерам право потребовать выкупа принадлежащих им акций по справедливой цене.

После возражений части миноритариев относительно предложенной стоимости акций люксембургский финансовый регулятор CSSF определил цену выкупа на уровне 19,93 злотых.

Материнская компания Kernel Holding SA зарегистрирована в Люксембурге, потому корпоративный спор рассматривается в судах этой страны. Основная производственная деятельность агрохолдинга сосредоточена в Украине.

Агрохолдинг "Кернел" является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых и ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До полномасштабной войны "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский.