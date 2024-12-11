Суд обязал Сколевскую ВЭС вернуть землю общине из-за долгов

Хозяйственный суд Львовской области решением от 2 декабря 2024 года обязал ООО "Сколевская ВЭС" вернуть Трускавецкой территориальной общине земельный участок площадью 1 га, предоставленный для строительства и обслуживания ВЭС за пределами с. Оров Сколевского района Львовской области.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Также суд обязал расторгнуть договор аренды земли, сторонами которого являются Трускавецкий горсовет и Сколевская ВЭС.

Согласно решению суда, основанием для принятия такого решения стала задолженность ВЭС по арендной плате за землю.

"Материалами дела подтверждается пользование ответчиком земельным участком коммунальной собственности, а также наличие у ООО "Сколевская ВЭС" задолженности по арендной плате за землю, возникшей за период с июля 2021 по июнь 2024 года. Никаких платежей за этот период ответчиком осуществлено не было", – говорится в судебном вердикте.

Как свидетельствуют данные Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами ООО "Сколевская ВЭС" являются Игорь Рончевич и гражданин Швейцарии Антон Даниэль Висс, с 23 августа 2024 года находящийся под санкциями США.

Рончевич и Висс являются также совладельцами ООО "Карпатская ВЭС" и ООО "Смеречанская ВЭС".