Супруги из Украины пытались перевезти через границу под одеждой $1,4 млн (ВИДЕО)

В пункте пропуска "Сирет" пограничная полиция Румынии вместе с таможенниками остановили супругов из Украины, перевозивших наличными $1,4 млн. Деньги были скрыты под одеждой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает полиция Румынии.

Отмечается, что 14 июня около 19:50 румынские стражи порядка остановили 49-летнего гражданина Украины и его 39-летнюю жену с двойным гражданством — Румыния и Украина. При осмотре у них были обнаружены значительные суммы денег, скрытые под одеждой.

У мужчины нашли $810 тыс., а у женщины – $590 тыс. Эти деньги не были задекларированы, как того требует закон о ввозе валюты свыше суммы €10 тыс.

Вся сумма в размере $1,4 млн была конфискована в соответствии с законодательством, а супругов оштрафовали – каждый уплатил по 15 тыс. лей. (около $3448 или 142 000 грн).

Напомним, недавно у супругов из Харьковской области изъяли жидкостей для электронных сигарет на 1,2 млрд грн.