Шведская компания Folkhemmet 2.0 AB планирует построить во Львовской области завод по производству модульного жилья. Проект предусматривает инвестиции в размере около $200 млн и создание до 300 рабочих мест.

Как пишет Dilo, об этом сообщило госучреждение UkraineInvest.

Два этапа проекта

Первоначально компания планирует построить во Львове жилой комплекс из 16 модульных домов для пациентов и работников Национального реабилитационного центра UNBROKEN. Этот этап должен быть реализован при участии местных властей.

Второй этап предполагает запуск производства модульного жилья во Львовской области. Для этого планируется использовать шведское автоматизированное оборудование и организовать обучение украинских специалистов.

В начале проект должен обеспечить 75-100 рабочих мест. После выхода первого завода в полную мощность их количество может возрасти до 225–300. Инвестиционный потенциал оценивают примерно в $200 млн при дальнейшем расширении производства в соответствии со спросом.

Кто реализует проект

Folkhemmet 2.0 AB — шведская компания из Стокгольма, разрабатывающая и производящая модульное жилье из древесины. Для работы в Украине она договорилась о сотрудничестве с промышленно инвестиционной группой Active Invest и производителем модульного жилья Surewood Housing AB.

Также компания инициировала создание украинской дочерней структуры, отвечающей за работу на местном рынке и реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется запустить производство модульных домов для внутренне перемещенных лиц по шведским технологиям.