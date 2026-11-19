Инновационные проекты в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и эффективного использования ресурсов в Украине могут получить гранты до 750 тыс. швейцарских франков (около $889 тыс.). Финансирование будет покрывать до 70% от стоимости проекта, однако заявителем обязательно должна быть швейцарская организация.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Гранты предоставляет швейцарская платформа REPIC в рамках специальной программы REPIC Ukraine Engagement, направленной на поддержку устойчивого обновления Украины.

Программа предусматривает два уровня финансирования в зависимости от масштаба проекта:

До 300 тыс. швейцарских франков – для пилотных проектов, направленных на испытание инновационных решений.

До 750 тыс. швейцарских франков – для проектов масштабирования (Rollout).

При этом грант может покрывать не более 70% от общей стоимости проекта.

Кто может получить грант

Обязательным условием участия является подача заявки от швейцарской организации.

Привлечение украинского партнера формально не обязательно, однако имеет важное значение для подтверждения того, что предложенный проект отвечает реальным потребностям в Украине.

При оценке заявок будут учитываться соответствие местным потребностям, инновационность решения, его экономическая жизнеспособность, а также возможности дальнейшего распространения и масштабирования.

Отдельным критерием есть передача швейцарских технологий или экспертных знаний, которые можно использовать для восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.

Как подать заявку

Для участия необходимо подготовить проектное предложение в соответствии с требованиями платформы REPIC.

Подробные условия финансирования, критерии отбора и порядок подачи заявок опубликованы на официальном сайте REPIC.

REPIC — швейцарская межведомственная платформа, поддерживаемая четырьмя федеральными ведомствами Швейцарии: SECO, SDC, SFOE и FOEN. Ее деятельность направлена на распространение инновационных технологий и опыта в сфере возобновляемой энергетики и эффективного использования ресурсов.

Напомним, в июне 2026 года Швейцария объявила конкурс проектов по восстановлению Украины с общим бюджетом 50 млн швейцарских франков. Среди приоритетных направлений возобновлялась энергетика, промышленность, строительство и другие сферы экономики. Этот конкурс является отдельной программой поддержки.