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Швейцария удваивает помощь Украине на восстановление инфраструктуры
Швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) удвоил финансирование конкурса для работающих в Украине швейцарских компаний, увеличив его с 50 до 100 миллионов швейцарских франков (с 57 до 114 млн долларов).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Этот конкурс является началом программы Швейцарии по поддержке Украины. Первый этап рассчитан на 2025-2028 годы с общим бюджетом 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,7 млрд долларов), а в целом Швейцария планирует выделить 5 миллиардов франков (5,7 млрд долларов) в течение 12 лет.
Дополнительные 50 миллионов швейцарских франков будут направлены на проекты восстановления Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями. Программа сфокусирована на реализации проектов в сфере защиты гражданского населения, восстановлении инфраструктуры и коммунальной сферы, а также модернизации государственных услуг.
В связи с расширением программы срок подачи заявок продлен до 31 марта 2025 года.
"Конкурс адресован швейцарским компаниям, которые имеют юридическое лицо в Украине и могут внести значительный вклад в восстановление и создание дополнительной ценности для украинской экономики", — отметили в Минэкономики.
В ведомстве добавили, что изменения в условиях конкурса не требуют повторной подачи заявок. Но участники, уже предоставившие документы, могут внести коррективы в свои предложения.
Поддержка Украины от Швейцарии
Швейцарско-украинское сотрудничество имеет долгую историю, значительно активизировавшуюся после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. О своей готовности к долгосрочной поддержке Украины швейцарское правительство заявило еще в апреле 2024 года, анонсировав выделение 5 миллиардов франков в течение следующих 12 лет.
В январе 2025 г. во время Всемирного экономического форума в Давосе был подписан Меморандум между Украиной и Швейцарией о выделении первых 50 миллионов франков для швейцарских компаний на реализацию проектов в Украине.
Напомним, 31 января 2024 года Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии объявил конкурс на подачу заявок на финансирование проектов восстановления в Украине. Программа реализуется в рамках меморандума между Украиной и Швейцарией, подписанного 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.