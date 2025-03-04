Швейцарский производитель труб инвестирует 7 млн евро в совместный проект с тернопольской компанией

Тернопольская компания "Терполимергаз" заключила соглашение со швейцарской компанией Brugg AG о создании совместного предприятия по производству пластиковых PEX-труб, которые будут использоваться в системах местного и централизованного отопления. Проект предусматривает инвестиции в сумму 7 млн евро.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Что известно о сотрудничестве

Украинские промышленники, несмотря на войну, активно ведут переговоры о привлечении иностранных инвестиций в производство инновационных товаров, отмечает Кисилевский.

Новое оборудование будет размещено на площади в 4 тысячи квадратных метров.

PEX-технология подразумевает использование специальной температуростойкой изоляции внутри пластиковых труб. Сейчас Украина полностью зависит от импорта PEX-труб, поскольку их производство отсутствует.

В большинстве украинских населенных пунктов система централизованного отопления все еще основывается на металлических трубах, возраст которых составляет от 50 до 80 лет. При этом максимальный срок эксплуатации труб в системах отопления не превышает 25 лет. К примеру, в системе теплообеспечения Киева из-за износа труб ежедневно фиксируется в среднем 78 аварий.

Реализация проекта начнется сразу после завершения военного положения в Украине, в соответствии с договоренностями между сторонами.

О "Терполимергазе"

"Терполимергаз " — украинская компания, специализирующаяся на производстве труб диаметром от 16 до 1600 мм и фитингов (соединительных элементов) для различных инфраструктурных систем, таких как водоснабжение, газоснабжение, водоотвод и теплоснабжение.

С 2017 года "Терполимергаз" расширила производство, запустив линию по изготовлению полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения. В 2023 году компания также приступила к производству гофрированных канализационных труб из полипропилена для безнапорных канализационных сетей.

Благодаря современному оборудованию, техническому сопровождению и широкому ассортименту продукции компания получила высокую репутацию на рынках Украины, Грузии, Румынии, Польши, Молдовы и Болгарии. Высокое качество, надежность и конкурентоспособная цена делают продукцию "Терполимергаз" одной из лучших в своем сегменте.

На предприятии работает около 100 рабочих. Объем производства в 2024 году вырос на 20% и составил 12 тысяч тонн трубной продукции.

40% производимых труб отправляется на экспорт в Евросоюз.

Что известно о Brugg Group

Основные направления деятельности компании Brugg Group включают технологии централизованного отопления, системы защиты от природных опасностей, решения для управления коммунальными услугами (вода, канализация, газ, электроэнергия), стальные тросы для железнодорожного транспорта и кабельной архитектуры, лифты и подъемное оборудование, а также кабельные решения для электронной мобильности.

Brugg Group насчитывает более 1800 сотрудников и насчитывает около 35 дочерних компаний. Ее годовой оборот превышает полмиллиарда швейцарских франков.

Отметим, что в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.