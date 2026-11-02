UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Наличный курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Свободная торговля заработала: Украина и Турция нацелились на $10 млрд товарооборота

Украина и Турция нацелились на $10 млрд товарооборота
Украина и Турция нацелились на $10 млрд товарооборота

Украина и Турция планируют нарастить двусторонний товарооборот до $10 млрд. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление в силу соглашения о свободной торговле с 1 октября стало важным шагом к достижению этой цели.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

"Вступление в силу соглашения о свободной торговле с 1 октября, которое было подписано между нашими странами в 2022 году, стало важным шагом для наших двусторонних экономических и торговых отношений. Это соглашение приблизило нас еще на один шаг к нашей цели - достичь товарооборота в размере $10 млрд", - заявил премьер-министр. Стамбул.

Турецкий президент также подтвердил поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, назвав ее стратегическим партнером Турции.

Турецкий бизнес планирует приобщаться к восстановлению Украины

Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании, которые продолжают работать в Украине, несмотря на полномасштабную войну, в будущем могут внести весомый вклад в восстановление страны.

Зеленский в свою очередь заявил, что вступление в силу соглашения открывает новые возможности для украинского и турецкого бизнеса. Стороны готовят совместные промышленные и другие экономические проекты.

Отдельно президенты обсудили сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры.

Напомним, соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу 1 октября. Украинские экспортеры уже могут пользоваться предусмотренными ею тарифными преференциями, тогда как льготный режим импорта товаров турецкого происхождения в Украину начнет действовать с 1 января 2027 года. Для получения таможенных льгот компаниям нужно подтверждать происхождение продуктов.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности