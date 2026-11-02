Свободная торговля заработала: Украина и Турция нацелились на $10 млрд товарооборота

Украина и Турция планируют нарастить двусторонний товарооборот до $10 млрд. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление в силу соглашения о свободной торговле с 1 октября стало важным шагом к достижению этой цели.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

"Вступление в силу соглашения о свободной торговле с 1 октября, которое было подписано между нашими странами в 2022 году, стало важным шагом для наших двусторонних экономических и торговых отношений. Это соглашение приблизило нас еще на один шаг к нашей цели - достичь товарооборота в размере $10 млрд", - заявил премьер-министр. Стамбул.

Турецкий президент также подтвердил поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, назвав ее стратегическим партнером Турции.

Турецкий бизнес планирует приобщаться к восстановлению Украины

Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании, которые продолжают работать в Украине, несмотря на полномасштабную войну, в будущем могут внести весомый вклад в восстановление страны.

Зеленский в свою очередь заявил, что вступление в силу соглашения открывает новые возможности для украинского и турецкого бизнеса. Стороны готовят совместные промышленные и другие экономические проекты.

Отдельно президенты обсудили сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры.

Напомним, соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу 1 октября. Украинские экспортеры уже могут пользоваться предусмотренными ею тарифными преференциями, тогда как льготный режим импорта товаров турецкого происхождения в Украину начнет действовать с 1 января 2027 года. Для получения таможенных льгот компаниям нужно подтверждать происхождение продуктов.