В пригороде Луцка застройщик продал более 30 таунхаусов, оформляя сделки как продажу земельных участков. В результате этих действий бюджет недополучил более 4,6 млн грн налогов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Схема сокрытия доходов

По данным следствия, в 2021-2024 годах застройщик продавал участки в коттеджных городках Луцкого района, на которых уже строились таунхаусы.

Дома находились на разных этапах готовности, но в нотариальных договорах указывали только цена земли. Деньги, полученные за дома, в документах не указывали.

Из-за такого оформления сделок бюджет недополучил более 4,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Что угрожает застройщику

Застройщику сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Дело передали в суд с ходатайством освободить подозреваемого от уголовной ответственности. Основание — полное возмещение нанесенного государству ущерба в соответствии с ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Ранее сообщалось, что Львов отсудил у застройщика более 1,2 млн. грн. на развитие инфраструктуры. Судебный спор касался строительства жилого комплекса "Рассвет".