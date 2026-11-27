Национальный банк Украины прогнозирует рост реальных зарплат украинцев на 11,4% по итогам 2026 года. Несмотря на сокращение спроса на новых работников, дефицит кадров заставляет бизнес повышать оплату труда. Вместе с тем, в последующие годы темпы роста реальных зарплат замедлятся до 4–5% в год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на разъяснение НБУ.

Усиление российских обстрелов отрицательно сказалось на рынке труда. Спрос бизнеса на новых работников снизился по сравнению с предыдущими месяцами, а отдельные предприятия, подвергшиеся значительным разрушениям, были вынуждены сократить часть персонала.

В то же время, большинство украинских предприятий продолжают испытывать дефицит кадров, поскольку значительная часть украинцев находится за границей или служит в силах обороны.

В таких условиях работодатели продолжают конкурировать за работников, в частности путем повышения зарплат.

Как будут расти зарплаты украинцев

По прогнозу Нацбанка, в 2026 году зарплаты украинцев продолжат расти быстрее инфляции. Однако в 2027–2028 годах темпы роста реальных доходов от оплаты труда замедлятся более чем вдвое.

Замедление роста зарплат станет одним из факторов, сдерживающих инфляцию.

НБУ прогнозирует, что по итогам 2026 потребительские цены вырастут на 12,5%, в 2027 году инфляция замедлится до 7,3%, а в 2028 году вернется к целевому уровню 5%.

В то же время из-за последствий российских атак Нацбанк ожидает сокращения экономики Украины на 0,4% в 2026 году. В 2027 году реальный ВВП вырастет лишь на 0,4%, а в 2028 году – на 2,2% при постепенном снижении рисков безопасности.

Напомним, в 2026 году 30% опрошенных украинских работодателей повысили зарплаты на 11–22%, тогда как в прошлом году самым распространенным был рост оплаты труда до 10%. Из-за дефицита работников компании также начали менять подходы к найму .