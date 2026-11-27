Литва может учесть опыт использования харьковского метро в качестве укрытия при планировании метрополитена в Вильнюсе. В частности, речь идет о необходимости предусматривать решения безопасности еще на этапе проектирования транспортной инфраструктуры.

Как пишет Dilo со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и общин, об этом ее глава и мэр Харькова Игорь Терехов заявил 26 ноября на состоявшейся в Сейме Литвы международной конференции "Вильнюсское метро: будущее города, безопасность и возможности". Городской голова присоединился к мероприятию онлайн.

По словам Терехова, при строительстве метро необходимо заранее предусматривать резервное электропитание, вентиляцию, связь и возможность размещения людей в случае чрезвычайных ситуаций.

"Мы строили метро, чтобы перевозить людей, но оказалось, что оно может спасать жизнь людей. Поэтому, проектируя современную городскую инфраструктуру, важно сразу думать не только о комфорте, но и безопасности", – подчеркнул он.

Мэр Харькова напомнил, что после начала полномасштабного российского вторжения метрополитен стал укрытием для горожан. На его станциях находились до 160 тысяч человек. В мае 2022 года метро возобновило перевозку пассажиров, в то же время оставшись укрытием во время обстрелов.

В сентябре 2023 года в Харькове заработала метрошкола. Впоследствии город начал строить подземные школы. По информации городских властей, в Харькове функционируют 24 защищенных образовательных локации, среди которых 10 подземных школ.

Терехов также поблагодарил Литву за поддержку образовательных проектов. При содействии литовского правительства в Харькове обустроили четыре школьных укрытия. Город выразил готовность делиться своим опытом с литовскими партнерами.

Что известно о проекте метро в Вильнюсе

Пока в Вильнюсе нет метрополитена. Литовская столица рассматривает возможность создания новой системы рельсового общественного транспорта, однако окончательное решение относительно ее типа еще не принято.

Как сообщил Вильнюсский городской совет 27 ноября, город заключил договор с испанской компанией Systra Ardanuy Ingeniería, которая будет готовить предпроектные предложения. Специалисты должны оценить инфраструктуру, пассажиропотоки, технические и экономические аспекты для определения целесообразного вида рельсового транспорта.