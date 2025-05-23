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Техническая пауза: в "Дії" не будет работать шеринг авто и замена удостоверения
С 24 по 27 мая в приложении "Дія" временно не будут работать некоторые услуги для водителей — в частности, замена удостоверения, перерегистрация авто и шеринг.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".
Перебои в работе "Дії"
С 24 по 27 мая некоторые водительские услуги в приложении "Дія" будут временно недоступны. Это касается замены водительского удостоверения, перерегистрации авто и функции шеринга.
Причина – проведение технических работ над Единым государственным реестром транспортных средств и Реестром административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Возобновление работы сервисов запланировано на 28 мая.
Что известно о "Дії"
"Дія" — это украинский государственный сервис в виде мобильного приложения и вебпортала, созданный для удобного взаимодействия граждан с государственными органами.
Ключевые возможности "Дії":
- Государственные услуги онлайн: пользователи могут получать более 30 различных сервисов – от регистрации ФЛП и получения социальных пособий до оформления справок.
- Цифровые документы: в приложении можно хранить электронные версии водительского удостоверения, техпаспорта, студенческого билета, свидетельств о рождении, браке и т.д. Они имеют юридическую силу, приравненную к бумажным документам.
- Безопасность: сервис обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных посредством современных средств идентификации и шифрования.
- Цифровизация страны: "Дія" является важной составляющей цифровой трансформации Украины, направленной на упрощение доступа к государственным услугам.
- Постоянное обновление: функционал приложения постоянно расширяется — в частности, прилагаются возможности представления на госдолжности, электронные рецепты, направление к врачу и т.д.
Добавим, что недавно Минцифры приступило к бета-тестированию новой цифровой услуги — замене свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".