Thyssenkrupp выводит подводный бизнес на биржу: TKMS станет отдельной публичной компанией

Немецкий промышленный гигант Thyssenkrupp планирует разместить на Франкфуртской бирже миноритарный пакет акций своего подразделения Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), специализирующийся на производстве военных кораблей, подлодок и морских электронных систем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Компания выделит акции для своих акционеров в соотношении 20 к 1, сохраняя за собой 51% контроля. TKMS, владеющая самой большой в Германии верфью в порту Киль, оценивают примерно в 3 млрд евро.

Обособление морского бизнеса происходит на фоне глубокой реструктуризации конгломерата, включающего в себя продажу непрофильных активов и высвобождения нескольких основных подразделений, включая сталелитейный бизнес.

Аналитики считают, что теперь благоприятный момент для запуска морского подразделения на бирже, учитывая резкий рост оборонных расходов в Европе после начала войны России против Украины. Как отметил Саш Туса из Agency Partners, цены на акции европейских оборонных компаний выросли в шесть раз с февраля 2022 года.

После того, как американская инвестиционная группа Carlyle отказалась от покупки контрольного пакета TKMS из-за опасений Берлина по поводу национальной безопасности, Thyssenkrupp решила отделение как оптимальный путь.

"Мы должны участвовать, чтобы сохранить экспертизу и рабочие места в Германии. Вопросы заключаются в масштабе государственной доли и скорости инвестиций", - подчеркнул министр обороны Борис Писториус.

Портфель заказов и международные контракты

TKMS имеет портфель заказов на 18,6 млрд евро, включая четыре подводные лодки для ВМС Германии. Компания также участвует в тендерах в Канаде и Польше, конкурируя с другими международными производителями.

Аналитик Bank of America Бенджамин Хилан отметил, что в секторе морской обороны наблюдается значительный рост спроса, в частности из-за старения европейских надводных кораблей и новых стратегических потребностей.

Военно-морской бизнес известен своей сложностью и склонностью к рискам, включая задержки и рост расходов. После приобретения Rheinmetall компании Naval Vessels Lürssen в Германии аналитики прогнозируют ужесточение конкуренции на внутреннем рынке, что может повлиять на долю TKMS.

Добавим, что еще один немецкий оборонный стартап Helsing решил купить австралийского производителя подводных дронов Blue Ocean, чтобы усилить свои автономные морские системы на основе искусственного интеллекта.