Тимофей Милованов рассказал, как правильно инвестировать собственные средства

Президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, как, по его мнению, правильно приумножать свои средства через инвестиции.

Секретами финансового успеха Тимофей Милованов поделился в интервью изданию Delo.ua.

Принципы инвестирования от Тимофея Милованова

Тимофей Милованов приумножает собственные сбережения за счет инвестирования в глобальные фондовые индексы, в частности, в S&P 500.

"Люди часто ищут быстрый заработок, но у меня такого никогда не было. Я просто пытаюсь системно инвестировать максимально возможную долю своих доходов, оптимизируя при этом расходы", — объясняет свой подход к инвестированию собеседник издания.

Такую стратегию инвестирования он рекомендует всем. В частности, даже в условиях полномасштабной войны украинцы могут легально инвестировать в глобальную экономику в рамках разрешенных Национальным банком лимитов, в частности, через американскую транснациональную биржевую брокерскую фирму Interactive Brokers.

"Украинские активы я не очень покупаю. Рынки капитала в Украине слабые, и это большая беда. Это не дает экономике развиваться, а у людей ворует будущее. В то же время американцы сильно "выезжают" за счет того, что все хотят инвестировать в американский рынок", — объясняет свою инвестиционную стратегию Тимофей Милованов.

По его мнению, искать исключительно "яркие" объекты для инвестирования — это ошибка.

"Многие люди хотят найти какую-то яркую инвестицию и в результате теряют средства. По моему мнению, нужно системно диверсифицированно откладывать часть своих доходов. Это как со спортом — многие люди хотят приобрести спортивную форму за две недели до весеннего сезона. А на самом деле нужно всю свою жизнь каждое утро по 30 минут заниматься зарядкой. Это должна быть долговременная стратегическая системная работа. Это работает во всех сферах жизни, в том числе в инвестициях", — объясняет собеседник Delo.ua.

Более подробно о том, как живет, зарабатывает и приумножает свои средства президент Киевской школы экономики, — читайте в полной версии интервью Тимофея Милованова для Delo.ua.