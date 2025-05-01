Тимофей Милованов рассказал, во что следует инвестировать и как это лучше делать

Президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, в какие активы сейчас стоит инвестировать, как это лучше делать, где брать информацию, а во что лучше не вкладываться.

Секретами собственного инвестирования Тимофей Милованов поделился в интервью изданию Delo.ua.

В какие активы можно инвестировать в Украине во время войны с минимальным риском

Тимофей Милованов констатирует: к сожалению, во время войны любые инвестиции в Украину очень рискованны.

"Возможно, это сейчас будет выглядеть непопулярным, но по крайней мере честным: я думаю, что сейчас американский или европейский рынок более стабильны", — объясняет он.

Если вы специалист на рынке ценных бумаг, можно работать и на украинском рынке. Но для человека, не являющегося специалистом, это, к сожалению, рискованно, считает Тимофей Милованов.

"Я знаю многих людей, кто в Украине на этом много зарабатывает. Но для человека, не являющегося специалистом, это, к сожалению, рискованно. Все же я бы пробовал разобраться и инвестировать в западные рынки", — советует собеседник издания.

В какие активы не стоит вкладываться

По мнению президента Киевской школы экономики, не стоит просто держать сбережения "под подушкой" в долларах.

"В гривне держать — это еще хуже. Хотя, возможно, это не патриотично. Но если есть свободная гривна, то лучше вкладываться в ОВГЗ — это некая программа-минимум", — рекомендует Тимофей Милованов.

На самом деле, говорит он, все, что дает меньший доход, чем государственные облигации, это плохой актив.

Где искать информацию об инвестировании

Информацию об инвестировании собеседник Delo.ua рекомендует искать, в частности, на таких ресурсах как Vanguard (частная инвестиционная компания с глобальными активами в управлении около $9,3 трлн по состоянию на май 2024 года — Ред.) или информационных ресурсах других крупных американских фондов.

"У них там есть разные калькуляторы. Очень стимулирует, когда вы не просто читаете книги, а считаете. Это мотивирует гораздо больше, чем любые книги об успехе", — говорит Тимофей Милованов.

Более подробно о том, как живет, зарабатывает и приумножает свои средства президент Киевской школы экономики, — читайте в полной версии интервью Тимофея Милованова для Delo.ua.