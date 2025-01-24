Типография "Фактор-Печать" выпустила первый продукт после восстановления: как выглядит

Первая вице-премьер-министр и министерша экономики Украины Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе презентовала продукцию восстановленной типографии "Фактор-Печать" — блокнот "Уроки устойчивости" с историями украинских предпринимателей.

Об этом сообщает Министерство экономики.

О блокноте "Уроки устойчивости"

Блокнот содержит десять историй предпринимателей, переживших релокацию, уничтожение бизнеса, а также тех, кто смог возобновить свое дело,

"Этот блокнот является наглядным примером устойчивости украинского бизнеса. В мае прошлого года мы с огромной болью наблюдали, как в результате российской ракетной атаки догорают книги на крупнейшей типографии Украины. А уже сегодня мы держим в руках продукцию, которая на 100% изготовлена "Фактор-Печать" даже несмотря на то, что параллельно еще продолжается восстановление типографии, — отметила Свириденко.

Книга, которую получили участники Всемирного экономического форума, содержит истории таких компаний, как Интерпайп Никотью, продолжающих работать в Никополе, Д Лайт, которые релоцировались из Харьковщины, переехавшие из Харькова UBC Group, Delta Food, переместившиеся из Гуляйполя, и Ecosoft, переживший уничтожение в начале вторжения.

Также в книге рассказывается о Крамтехцентре, функционирующем в Краматорске,

Kronospan — один из крупнейших инвесторов в экономику Украины, открывавший новые производственные мощности во время полномасштабного вторжения, а также Импексмаш, возобновивший свою деятельность после уничтожения.

Отдельно представлена история литейно-механизированного завода, недавно прекратившего работу в Покровске.

О типографии "Фактор-Печать"

До вторжения "Фактор-Печать" был полиграфическим предприятием полного цикла, осуществлявшего производство книг, газет, журналов, рекламной продукции и канцелярских товаров.

Производственный потенциал предприятия позволял типографии выпускать за год более 100 млн журналов, 300 млн газет и 50 млн книг.

По статистике, это означало, что каждая десятая газета и каждая третья книга выпускались на типографии "Фактор-Печать".

Но из-за уничтожения части оборудования компания недавно могла выполнять лишь часть процессов.

Об уничтожении "Фактор-печать"

23 мая 2024 года, во время массированного обстрела Харькова, российские войска ударили по типографии. В результате атаки погибли семь человек. Кроме того, российский ракетный удар по типографии "Фактор-Печать" привел к уничтожению 50 тысяч книг.

Издательство Vivat оценило ориентировочный ущерб от разрушения типографии в десятки миллионов гривен. На момент удара в печати у издательства было заказов на сумму около 20 миллионов гривен.

Добавим, в сентябре прошлого года стало известно, что Харьковская типография "Фактор-Печать" постепенно возобновляет свою работу.