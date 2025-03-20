Ткаченко отменил распоряжение, приведшее к повышению коммунальных тарифов в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко отрицает свою причастность к повышению тарифов на управление многоквартирными домами в Киеве и пообещал отменить распоряжение, что привело к этому.

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Об этом он сообщил в телеграмме.

Он отметил, что из-за распоряжения эксчельника КМВА Сергея Попка (№1311 от 14 ноября 2024 года) о проведении конкурсов по назначению управителей многоквартирных домов, в которых не создано объединение совладельцев, в Киеве стремительно выросли тарифы на обслуживание домов и придомовой территории.

Ткаченко подчеркнул, что конкурсы прошли с нарушением законодательства, которое подтвердила Государственная регуляторная служба.

"Местные власти из-за сомнительного конкурса создали условия для стремительного подорожания услуг. Это распоряжение готовили чиновники КГГА, а подписал его Попко. Я прекрасно понимаю, как это было сделано, поэтому ответственно заявляю, что отменяю данное распоряжение, которое запустило этот процесс. Проект распоряжения уже подготовлен и будет подписан".

Он анонсировал заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», где вместе с медиа пообещал задать некоторым должностным лицам вопрос: как случилось, что во время войны принимаются такие чувствительные решения – без обсуждения с обществом и без уважения к киевлянам.

"А теперь вопрос стоимости услуг и их качества полностью в руках Виталия Кличко", – подытожил Ткаченко.

Тарифы выросли вдвое

Заметим, 13 марта директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в своей статье заявил, что тариф на управление жильем в столице вырос в два раза.

В начале года во всех районах Киева райгосадминистрации синхронно провели конкурсы на исполнителей услуг по управлению многоквартирными домами. Следствием этих конкурсов стало установление новых тарифов на управление жильем.

В соответствии с Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» № 417, управляющий многоквартирным домом (физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо – субъект предпринимательской деятельности) по договору с совладельцами обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории и надлежащие условия проживания и удовлетворения.

Речь идет о:

уборка помещений и территорий, санитарно-технические работы, обслуживание внутридомовых систем, содержание лифтов;

покупку электроэнергии для функционирования общего имущества многоквартирного дома;

текущий ремонт общего имущества;

другие дополнительные услуги, которые могут заказать совладельцы.

Заметим, общий долг киевлян перед "Киевтеплоэнерго" составляет более 7 млрд грн. Долг за отопление составляет 4,3 млрд. грн., за горячую воду — 2,7 млрд. грн.

Уже 22% систематических должников, которым "Киевтеплоэнерго" насчитало пеню, частично или полностью уплатили свои долги.