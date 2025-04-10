Ткаченко уволил Поворозника с должности первого заместителя главы КМВА: что говорят у Кличка

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы КГВА. В то же время, Поворозник остается заместителем городского головы Виталия Кличко.

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Об этом сообщил сам Ткаченко.

"Принял решение по Николаю Поворознику. С этого дня он больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации", – написал он в своем Telegram-канале.

Свое решение Ткаченко объяснил тем, что не раз Поворозник игнорировал его поручение.

"В частности, он проигнорировал поручение по предоставлению отчета по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа. Также первый заместитель, в ведении которого аппарат Киевской городской государственной администрации (КГГА), на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы КГВА. Проекты распоряжений зависят. зависают на месяц и больше. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать", – подчеркнул Ткаченко.

Он обвинил чиновников КГГА в том, что они сознательно создают препятствия для работы КГВА.

"И наиболее важно. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн – это к нему. Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных – это к нему", – убежден Ткаченко.

Он официально пообещал обратиться к стражам порядка для проверки правонарушений.

Что говорят у Кличка

Решение главы КГВА не касается штатного поста Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, сообщили в КГГА.

Там объяснили, что Ткаченко отменил распоряжение бывшего начальника КГВА Николая Жирнова.

"Речь идет о распоряжении относительно возложения исполнения обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", — объясняют в КГГА.

Конфликт Ткаченко и Кличко: двоевластие в Киеве

Ранее Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, которые незаконно выделяются под строительство по "серым схемам".

Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.