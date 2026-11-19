По оптимистическому сценарию строительство тоннеля под Днепром в Киеве может занять от пяти до семи лет.

Об этом сообщил доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений НТУ Александр Давыденко, передает УНИАН.

Он считает, что в нынешних условиях скорость восстановления транспортного сообщения важнее стоимости реализации проекта. В то же время, подготовительные процедуры могут существенно затянуть процесс строительства. Эксперт прогнозирует, что только тендерная процедура может занять около года.

"Для такого большого объекта необходима проектная и строительная документация, строительная техника, логистика. На сегодняшний день оптимистическая оценка – это 5-7 лет строительства тоннеля", – отметил Давыденко.

Он добавил, что одним из вариантов временного восстановления сообщения между берегами Киева также могут стать плавучие мосты, которые в зависимости от выбранного решения можно построить через неделю.

Давыденко подчеркнул, что речной транспорт также может быть альтернативой, однако его эффективность зависит от логистики и безопасности во время воздушных тревог.

"Речный транспорт – это хорошая альтернатива, но надо понимать, что логистически они выгодны на больших расстояниях", – добавил эксперт.

Стоимость и сроки строительства тоннеля под Днепром

Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины уже приступило к подготовке проекта тоннеля под Днепром в Киеве, который обсудили с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании.

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн долларов. Реализация проекта будет длиться около двух-трех лет.

Также народный депутат Александр Качура публиковал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

На проходку тоннеля длиной 500-3000 м озвучивались ориентировочные сроки проходческих работ от 3 до 12 месяцев с момента, когда все технические детали окончательно согласованы.

Ранее сообщалось, что американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в Киеве тоннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства.

Проект предусматривал туннель от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

В то же время, перспективы реализации такого масштабного проекта вызывают сомнения у экспертов. В частности, специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов Украины строительство тоннеля не является приоритетной задачей. По его мнению, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.