Все большее число регионов России вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС в связи с новой волной украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

По данным источников в отрасли, с конца октября из-за ударов российские НПЗ сократили объемы переработки нефти на 45%.

Снижение объемов переработки может также повлиять на поставку на мировые рынки и ограничить способность РФ выполнить соглашение об экспорте дизельного топлива в США и другие страны.

Reuters отмечает, что временно аннексированный Россией украинский полуостров Крым оказался одним из наиболее пострадавших регионов. Там уже ввели нормирование топлива еще до того, как Украина нанесла на этой неделе серию ударов, в результате которых был выведен из строя участок автомобильной дороги на Крымском мосту .

Оккупационные власти Крыма еще с 10 ноября ограничили на ряде АЗС продажу бензина одним полным баком и 20 литрами в канистрах, чтобы избежать образования очередей и дефицита горючего.

После атак на Крымский мост в оккупированном Севастополе местные жители начали массово скупать горючее из-за страха перебоев с логистикой, что повлекло за собой огромные очереди на автозаправках.

Также в Томске в Сибири с прошлой недели ограничило продажу бензина и дизельного топлива до 30 и 50 литров соответственно.

19 ноября город Пенза, расположенный в 770 км юго-восточнее Москвы, ограничил продажу бензина до 50 литров, а дизельного топлива – до 200 литров на одно транспортное средство. По крайней мере, еще шесть других регионов ввели ограничения в начале ноября.

Где еще в России ограничили продажу топлива

В настоящее время лимиты на отпуск горючего действуют в Москве и Московской области, Ленинградской, Карелии, Архангельской, Тамбовской и Нижегородской областях, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Томской и Новосибирской, Пензенской областях.

Обычно водителям разрешают покупать 30–50 литров бензина и 50–100 литров дизеля. В ряде этих регионов также запретили продавать горючее в канистры.

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпромнефти", но и он после июльской атаки работает всего на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.