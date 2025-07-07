Трамп начинает переговоры с Китаем о продаже TikTok: что известно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начинает переговоры с Китаем по продаже TikTok. По его словам, стороны уже практически достигли соглашения

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает Reuters.

"Я думаю, что мы начнем в понедельник или вторник... переговоры с Китаем – возможно, с президентом Си или одним из его представителей – но мы практически достигли соглашения", – заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One .

Он также не исключил возможности личной встречи с Си Цзиньпином – либо в Китае, либо в США. В прошлом месяце оба лидера уже обменялись приглашениями посетить страны друг друга.

Когда Трампа спросили, насколько он уверен, что Китай согласится на сделку, он ответил:

"Я не уверен, но думаю, что да, согласится. У нас с президентом Си прекрасные отношения, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что соглашение хорошее для Китая, и оно хорошее для нас", — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для американского сегмента платформы TikTok, которой сейчас владеет китайская компания ByteDance. По его словам, речь идет о группе "очень богатых людей". Но для сделки нужно одобрение Китая.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

Первоначальный срок для продажи активов TikTok был установлен на 19 января 2025 года. После этого Трамп несколько раз отсрочивал полный запрет приложения в США. для продажи TikTok до 17 сентября. Впервые президент издал соответствующий указ в день своей инаугурации, 20 января. Сначала он продлил срок до апреля, а затем – до 19 июня.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.