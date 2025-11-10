Трамп помиловал участников попытки отменить результаты выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп помиловал десятки своих союзников, обвиненных в попытке отменить его поражение на выборах 2020 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Трамп помиловал соратников

Трамп помиловал десятки своих союзников, обвиненных в попытке оспорить результаты выборов 2020 года, среди которых Руди Джулиани, Марк Мэдоуз, Джеффри Кларк и Сидни Пауэлл. В прокламации Трамп отметил, что этот шаг призван покончить с "серьезной национальной несправедливостью" и способствовать "национальному примирению".

Расследование Министерства юстиции США касалось плана Трампа и его сторонников предоставить альтернативные списки избирателей штатов для обжалования победы Джо Байдена на выборах 2020 года. В настоящее время Трамп занимает второй президентский срок после победы на выборах 2024 года.

Утончается, что Трамп помиловал не менее 77 человек.

Ошибка касается только федеральных обвинений и не влияет на дела в штатах. Часть расследований по возможному использованию фальшивых избирателей была закрыта из-за политики Министерства юстиции по преследованию действующего президента. Белый дом пока не предоставил официальный комментарий относительно других возможных помилований.

Напомним, ранее Трамп помиловал Чанпена Чжао, основателя и бывшего руководителя гиганта криптовалютной биржи Binance. Он был осужден за нарушение требований по противодействию отмыванию средств.