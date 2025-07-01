Трамп выпустил духи в честь своего президентства: какая цена (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп начал продажу брендовых духов в честь своих побед на выборах в 2016 и 2024 годах.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал в Truth Social.

Крышка духов украшена позолоченной фигуркой Трампа, а на флаконе его подпись.

"Ароматы Trump уже в продаже. Они называются "Победа 45-47", потому что все они о победе, силе и успехе — для мужчин и женщин. Купите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать!" – написал президент США.

Цена за один флакон духов составляет 249 долларов.

В декабре Трамп выпустил линию духов Fight, Fight, Fight, которые, по его словам, тоже символизировали победу.

Напомним, Трамп вместе со своей семьей запускает собственного мобильного оператора Trump Mobile. Также президент США анонсировал позолоченный Android-смартфон T1 Phone, выпускаемый в США.

Недавно Трамп обнародовал отчет о своих финансовых доходах. Его состояние за 2024 год, по официальным данным, превысило $600 миллионов, а общая стоимость активов достигла минимум $1,6 миллиарда. Криптовалюта, роскошные гольф-клубы и прибыльные бизнес-соглашения по всему миру стали ключевыми драйверами.