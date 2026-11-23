Президент США Дональд Трамп заявил, что лично убедил совет директоров Nvidia обновить Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Возвращение руководителя произошло менее чем через две недели после его отставки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

"Я разговаривал с ними, позвольте мне так сказать. И я их убедил. Я заключил соглашение", - отметил Трамп.

Возвращение Хуанга произошло менее чем через две недели после его отставки, вызванной скандалом из-за личной жизни, связи с двумя работницами и вероятный роман с фигуранткой шпионского скандала Элис Хуан.

Из-за ее работы в сингапурской компании Megaspeed возникали опасения по поводу возможной переправки передовых чипов Nvidia в Китай.

По словам Трампа, совет директоров Nvidia попросил американские власти предоставить гарантии того, что возвращение Хуанга не будет представлять угрозу национальной безопасности.

"И мы дали им гарантии по крайней мере по всему, что нам известно, а мы знаем многое", – сказал президент.

Трамп сказал, что после разговора с советом директоров Nvidia, "когда сделка была завершена", он позвонил по телефону Хуангу.

"Я позвонил ему и сказал: "Я прошу тебя сделать одно, Дженсене. Работай настойчиво". Я не говорил о других вещах, потому что он понимает это. Он знает, что делать, а чего не делать. Я просто сказал ему работать упорно, потому что если ты упорно трудишься, никто не сможет превзойти то, что ты сделал. ", - подытожил президент.

Рост доли Трампа в акциях Nvidia

Накануне Трамп поддержал призывы вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia и умалил опасения относительно угрозы национальной безопасности из-за отношений бывшего руководителя компании с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

Заявления президента США прозвучали на фоне публикации издания Washington Post о том, что стоимость акций Nvidia в портфеле Дональда Трампа по состоянию на конец августа выросла в диапазон от 13 до 62 миллионов долларов.

Это существенно превышает показатель конца 2024 года, когда его доля оценивалась в пределах от 615 тысяч до 1,3 миллиона долларов, причем в финансовых отчетах еще не учтены соглашения за последние два месяца из-за задержки отчетного периода.

В Белом доме и компании Nvidia оперативно не прокомментировали информацию о финансовых активах президента накануне публикации квартального отчета корпорации, запланированной на 17 ноября.

Напомним, 23 ноября Nvidia объявила о немедленном возобновлении Дженсена Хуанга в должности главного исполнительного директора (CEO). На фоне этого заявления акции компании резко пошли вверх, подскочив на премаркете более чем на 25%.

Возвращение Хуанга на должность генерального директора Nvidia повлекло за собой стремительный скачок котировок: акции компании резко подскочили утром в понедельник, прибавив к капитализации примерно $1 трлн за считанные десятки минут торгов.