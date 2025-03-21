- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией приближаются к "рамкам соглашения"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с Украиной и Россией уже можно говорить о достижении основных "рамок соглашения" для мирного урегулирования.
Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает Укринформ.
Трамп о мирном урегулировании
Трамп отметил, что у него были продуктивные дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Путин считает, что без участия США в процессе переговоров ситуация была бы иной, но беспокоится, когда Соединенные Штаты вовлечены в переговорный процесс.
Трамп еще раз подчеркнул, что имел "очень хорошую" беседу с "обоими джентльменами", имея в виду президента Украины и российского лидера.
"И я думаю, у нас есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения", — подчеркнул Трамп.
Трамп еще раз заявил, что его цель — "остановить убийства россиян и украинцев", а также он "стремится вернуть средства", потраченные администрацией Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму в 350 млрд долл.
Шаги к миру
В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.
Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.
Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.
Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.