Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией приближаются к "рамкам соглашения"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с Украиной и Россией уже можно говорить о достижении основных "рамок соглашения" для мирного урегулирования.

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Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает Укринформ.

Трамп о мирном урегулировании

Трамп отметил, что у него были продуктивные дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Путин считает, что без участия США в процессе переговоров ситуация была бы иной, но беспокоится, когда Соединенные Штаты вовлечены в переговорный процесс.

Трамп еще раз подчеркнул, что имел "очень хорошую" беседу с "обоими джентльменами", имея в виду президента Украины и российского лидера.

"И я думаю, у нас есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения", — подчеркнул Трамп.

Трамп еще раз заявил, что его цель — "остановить убийства россиян и украинцев", а также он "стремится вернуть средства", потраченные администрацией Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму в 350 млрд долл.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.

Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.