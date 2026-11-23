ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве, поврежденный в результате атаки 19 октября, восстановил блок "С" и ремонтирует блок "В".

Как пишет Dilo, об этом сообщается на Facebook-странице торгового центра.

Там подчеркнули, что главная миссия сейчас – восстановить ТРЦ Cosmo Multimall.

"И мы ежедневно продвигаемся к цели. Поврежденные участки уже закрыли ОСБ-плитами, мост убрали, а часть стены в Block C восстановили. Сейчас работаем над ремонтом Block B и утеплением здания", – отметили в ТРЦ Cosmo Multimall.

В компании поблагодарили команду, которая ежедневно вкладывает столько сил в восстановление.

"Миссия еще не завершена, но прогресс сохраняется ежедневно", - подытожили в ТРЦ Cosmo Multimall.

О ТРЦ Cosmo Multimall

ТРЦ Cosmo Multimall – это крупный торгово-развлекательный комплекс в Киеве, расположенный вблизи станции метро "Шулявская". Особенностью центра является его многофункциональный формат "микро-метрополиса", где под одной крышей объединена торговая галерея свыше 150 брендов, масштабные развлекательные зоны для всей семьи, а также современные отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel.

В комплексе работали десятки магазинов, питание, кинотеатр, боулинг и ледовая арена.

В результате российской атаки в ночь на 19 октября ТРЦ Cosmo Multimall потерпел серьезные разрушения .

Администрация столичного торгово-развлекательного центра ранее сообщала об активной подготовке к возобновлению полноценной деятельности комплекса в ближайшем будущем.