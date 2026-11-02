Треть рабочего времени: продолжительность воздушных тревог в ТЦ Украины в октябре побила новый рекорд

Доля продолжительности воздушных тревог во время работы торгово-развлекательных центров Украины в октябре 2026 достигла рекордных 32,5%. Это на 1,7% больше, чем в сентябре этого же года, и почти в три раза превышает показатель октября 2025 года (12,2%).

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Украинского совета торговых центров.

По данным мониторинга, 36,7 % от общего времени тревог в октябре приходилось на воздушные тревоги красного уровня (в сентябре этот показатель составлял 39,1 %). По итогам месяца выросли все ключевые индикаторы: общее количество и продолжительность тревог, а также их количество и продолжительность непосредственно в часы ТЦ.

Суммарно с начала полномасштабного вторжения среднее время вынужденного простоя украинских ТЦ из-за угрозы безопасности достигло 186, 3 рабочих дней. Только за октябрь 2026 года из-за тревог торговые заведения суммарно не работали 9, 8 рабочих дней.

Региональная динамика

Наибольшее ухудшение ситуации безопасности зафиксировано на Днепропетровщине, а также в западных и центральных регионах — Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях.

Заметное улучшение наблюдалось в Киеве, а также в Черкасской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях. Самыми дешёвыми для работы ТЦ остаются Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, где на тревоги приходится менее 3% рабочего времени.

Антирейтинг регионов по доле тревог во временном интервале 10: 00–21: 00 возглавляют прифронтовые и приграничные территории:

Донецкая область - 96, 5% Запорожская область - 85, 0% Сумская область - 76,4 % Черниговская область - 76, 4% Харьковская область - 62, 2%

Напомним, в августе доля потерянного из-за тревоги времени в ТЦ Украины достигла антирекорда в 21,8%. Это на 1,7% больше показателя июля (20,1%). В Киеве в конце месяца показатель вырос до 30,1%, а 27 августа достиг 68%.