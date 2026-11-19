За первые десять месяцев 2026 года Государственная служба занятости обеспечила занятостью около 340 тысяч клиентов. Этот показатель на 6,4 тысяч человек превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Где лучше всего подбирают работу

По данным службы, больше людей трудоустроили при содействии Днепропетровского областного центра занятости — почти 24 тысячи.

Общий уровень укомплектования вакансий по стране составляет 61,4 %. Высокую эффективность подбора работы показала Ивано-Франковская область, где специалисты нашли вакансии для более 80% посетителей.

Результаты профобучения

С января по ноябрь 2026 года профессиональное обучение по направлению Службы занятости прошли 46, 6 тысяч клиентов. Больше всего – в Днепропетровском (4, 8 тысячи) и Ровенском (3, 5 тысячи) областных центрах занятости.

Обучение в центрах профессионально-технического образования проходило почти 31,6 тысячи человек. Больше всего таких учеников зарегистрировано в трех областях:

Ровенская область - 2, 9 тысячи человек;

Одесская область - 2, 5 тысячи человек;

Львовская область - 2, 4 тысячи человек.

Доля выпускников центров профессионально-технического образования, трудоустроившихся после завершения обучения, выросла с 77,5 % в 2025 году до 83,3 % в 2026 году. В пяти областях (Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской) этот показатель превысил 90%.

Сотрудничество с работодателями

В течение десяти месяцев информацию о наличии свободных рабочих мест предоставили более 104 тысяч работодателей. В общей сложности предприятия заявили о потребности в 392 тысячах работников.

Наибольшее количество работодателей-партнеров зафиксировано во Львовском областном центре занятости. В этом регионе более 9 тысяч бизнесов подали более 42 тысяч предложений.

Напомним, за 8 месяцев 2026 года через службу занятости трудоустроили 28 тысяч ВПЛ. Около 10 тысяч из них нашли работу благодаря программам поддержки работодателей.