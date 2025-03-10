Турецкие бизнесмены открыли больше всего компаний в Украине в 2024 году

Предприниматели из Турции открыли больше всего компаний в Украине в 2024 году. Интерес турецкого бизнеса к Украине остается неизменным, несмотря на негативные последствия войны.

Об этом рассказал глава Турецко-украинской ассоциации бизнесменов (TUİD) Бурак Пехливан в интервью "Укринформу"

По его словам, несмотря на войну, турецко-украинские экономические и торговые отношения сохраняют свою жизнеспособность, динамизм и прогресс.

Пехливан напомнил, что в 2024 году в Украине было открыто 1109 компаний с иностранным капиталом.

"Около 20% из них были компаниями с турецким капиталом. В прошлом году турецкие компании составили наибольшее количество иностранных компаний, открытых в Украине", — отметил Пехливан.

Он подчеркнул, что, несмотря на все негативные последствия войны, сложные условия, тяжелые испытания, интерес Турции и турецкого бизнеса к Украине неизменен.

В целом в Украине сегодня работает более 1100 турецких компаний. Турецкие инвестиции в Украину приближаются к 5 миллиардам долларов”, — заметил глава TUİD.

Он также отметил, что Украине и Турции удалось сохранить средний объем двусторонней торговли на довоенном уровне. По его мнению, с вступлением в силу Соглашения о свободной торговле торговые и инвестиционные процессы ускорятся.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 1,1 тысяч новых компаний с иностранными собственниками было зарегистрировано в 2024 году, что на 24,2% меньше, чем в 2023 году. Больше всего таких бизнесов было открыто в столице, Львовской и Одесской областях. Граждане Турции, Польши и США чаще всего открывали бизнес в Украине в прошлом.