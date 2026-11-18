Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по отбору управляющего арестованного туристско-оздоровительного комплекса "Карпаты", расположенного в поселке Межгорье Закарпатской области. В состав актива входят здания общей площадью более 2,4 тыс. м2.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА в системе Prozorro.

Комплекс имеет туристско-оздоровительное предназначение. Общая площадь недвижимого имущества составляет 2407,7 м².

Отбор управляющего будет проходить через электронную систему Prozorro. Победитель конкурса получит право управлять арестованным активом.

Прием предложений от потенциальных управляющих продлится до 12 декабря 2026 года.

Проведение аукциона намечено на 28 декабря 2026 года.

Ознакомиться с условиями участия и тендерной документацией можно на странице закупки в системе Prozorro.

Напомним, в начале ноября АРМА сообщила о подготовке комплекса "Карпаты" к управлению. В инфраструктуру заведения входят трехэтажный корпус примерно на 37 номеров, столовая, кафе, парковка, спортивные площадки и пункт проката туристического снаряжения.