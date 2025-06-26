Тысяча ВПЛ уже подтвердила статус в приложении "Укрзализныци" через "Дію": как это сделать и зачем

Более 1000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци", воспользовавшись интеграцией с "Дією".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается, общий проект поддержки украинцев, вынужденно покинувших свои дома, уже имеет первые результаты. Эту инициативу запустила "Укрзализныця" в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, Национальным проектом "Бок о бок: сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации.

После подтверждения статуса ВПЛ в приложении "Укрзализныци", пользователи получают:

Начисление двойных "объятий" за каждый километр путешествия. Эти бонусные баллы можно использовать для дальнейших поездок.

за каждый километр путешествия. Эти бонусные баллы можно использовать для дальнейших поездок. Доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров в программе лояльности "Железные друзья".

Среди доступных эксклюзивных предложений, ВПЛ наиболее активно пользуются:

Скидки на товары в аптеках.

Скидки на медицинские услуги.

Скидки на бытовую технику.

Все эти и другие предложения можно найти в программе лояльности "Железные друзья" в категории "Для ВПЛ", которая становится доступной сразу после подтверждения статуса через "Действие".

Как подключить статус ВПЛ в приложении?

Подтвердить свой статус ВПЛ в приложении Укрзализныци очень просто:

Обновите и откройте приложение Укрзализныци. Выделите раздел "Профиль" → "Мои данные" . Выберите "Добавить статус ВПЛ" . Подтвердите свой статус через приложение "Дія" . Используйте специальные предложения и получайте двойные "объятия".

Напомним, в мае правительство упростило получение пенсий для ВПЛ, жителей ТОТ и украинцев за границей. Теперь пенсию можно получать в любом банке, уполномоченном для таких выплат, а также в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом. Это решение охватывает всех пенсионеров, независимо от наличия справки ВПЛ или даты перемещения.