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Тысяча ВПЛ уже подтвердила статус в приложении "Укрзализныци" через "Дію": как это сделать и зачем

поезд
1000 ВПЛ подтвердили статус в приложении "Укрзализныци" / Укрзалізниця

Более 1000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци", воспользовавшись интеграцией с "Дією".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается, общий проект поддержки украинцев, вынужденно покинувших свои дома, уже имеет первые результаты. Эту инициативу запустила "Укрзализныця" в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, Национальным проектом "Бок о бок: сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации.

После подтверждения статуса ВПЛ в приложении "Укрзализныци", пользователи получают:

  • Начисление двойных "объятий" за каждый километр путешествия. Эти бонусные баллы можно использовать для дальнейших поездок.
  • Доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров в программе лояльности "Железные друзья".

Среди доступных эксклюзивных предложений, ВПЛ наиболее активно пользуются:

  • Скидки на товары в аптеках.
  • Скидки на медицинские услуги.
  • Скидки на бытовую технику.

Все эти и другие предложения можно найти в программе лояльности "Железные друзья" в категории "Для ВПЛ", которая становится доступной сразу после подтверждения статуса через "Действие".

Как подключить статус ВПЛ в приложении?

Подтвердить свой статус ВПЛ в приложении Укрзализныци очень просто:

  1. Обновите и откройте приложение Укрзализныци.
  2. Выделите раздел "Профиль""Мои данные" .
  3. Выберите "Добавить статус ВПЛ" .
  4. Подтвердите свой статус через приложение "Дія" .
  5. Используйте специальные предложения и получайте двойные "объятия".

Напомним, в мае правительство упростило получение пенсий для ВПЛ, жителей ТОТ и украинцев за границей. Теперь пенсию можно получать в любом банке, уполномоченном для таких выплат, а также в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом. Это решение охватывает всех пенсионеров, независимо от наличия справки ВПЛ или даты перемещения.

Автор:
Татьяна Бессараб