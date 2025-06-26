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Тысяча ВПЛ уже подтвердила статус в приложении "Укрзализныци" через "Дію": как это сделать и зачем
Более 1000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подтвердили свой статус через приложение "Укрзализныци", воспользовавшись интеграцией с "Дією".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Как отмечается, общий проект поддержки украинцев, вынужденно покинувших свои дома, уже имеет первые результаты. Эту инициативу запустила "Укрзализныця" в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, Национальным проектом "Бок о бок: сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации.
После подтверждения статуса ВПЛ в приложении "Укрзализныци", пользователи получают:
- Начисление двойных "объятий" за каждый километр путешествия. Эти бонусные баллы можно использовать для дальнейших поездок.
- Доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров в программе лояльности "Железные друзья".
Среди доступных эксклюзивных предложений, ВПЛ наиболее активно пользуются:
- Скидки на товары в аптеках.
- Скидки на медицинские услуги.
- Скидки на бытовую технику.
Все эти и другие предложения можно найти в программе лояльности "Железные друзья" в категории "Для ВПЛ", которая становится доступной сразу после подтверждения статуса через "Действие".
Как подключить статус ВПЛ в приложении?
Подтвердить свой статус ВПЛ в приложении Укрзализныци очень просто:
- Обновите и откройте приложение Укрзализныци.
- Выделите раздел "Профиль" → "Мои данные" .
- Выберите "Добавить статус ВПЛ" .
- Подтвердите свой статус через приложение "Дія" .
- Используйте специальные предложения и получайте двойные "объятия".
Напомним, в мае правительство упростило получение пенсий для ВПЛ, жителей ТОТ и украинцев за границей. Теперь пенсию можно получать в любом банке, уполномоченном для таких выплат, а также в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом. Это решение охватывает всех пенсионеров, независимо от наличия справки ВПЛ или даты перемещения.