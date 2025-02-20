У Бучи появится эко-класс благодаря гранту ЕС: как выглядит визуализация

Бучанская община получила свою первую грантовую поддержку от Европейского Союза. Благодаря этому в городе создадут современное образовательное пространство – эко-класс, который станет центром экологического обучения и развития.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

"Бучанская община выиграла свой первый грант от ЕС! Да-да, мы стали частью большой европейской семьи муниципалитетов, олицетворяющих инновационные проекты", — написал Федорук.

Об образовательном пространстве

Визуал уже можно увидеть на фото.

Общий бюджет проекта составляет 68 тысяч евро, из которых 45 тысяч (66%) предоставляет Европейская Комиссия в рамках инициативы CO-CREATE New European Bauhaus Open Call 2025 года .

Остальные суммы обеспечат через софинансирование.

Класс будет расположен в парке "Чудо", что объединяет удобный доступ из центра города и гармонию с природой, отмечает Федорук.

Здесь ученики смогут учиться под открытым небом, исследовать окружающий мир и учиться его сохранять.

Напомним, первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.