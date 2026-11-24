В приложении "Дія" запустили продажу новой военной облигации под названием "Енакиево". Она предусматривает доходность 15,5% годовых, а выплата средств инвесторам запланирована на 19 января 2028 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Какую доходность предлагает облигация "Енакиево"

Согласно условиям нового выпуска одна облигация стоит 1053,33 грн. Годовая доходность составляет 15,5% и не облагается налогом.

К примеру, приобретение 10 облигаций обойдется в 10 533 грн. После погашения инвестор получит 12256 грн.

Таким образом, доход от инвестиции составит 1723 грн. Денежные средства перечислят на "Дія.Карту" 19 января 2028 года.

Основные условия облигации:

Название: "Енакиево".

Стоимость одной бумаги: 1053,33 грн.

Доходность: 15,5% годовых.

Налогообложение дохода: отсутствует.

Дата погашения: 19 января 2028г.

Способ выплаты: на Дію.

Как работают военные облигации

Военные облигации – это государственные ценные бумаги, с помощью которых правительство привлекает средства для финансирования потребностей страны, в том числе обороны и безопасности.

Инвестор покупает облигацию, фактически предоставляя государству средства взаймы. После истечения установленного срока государство возвращает вложенную сумму и выплачивает предусмотренный доход.

Такой инструмент позволяет гражданам поддерживать финансирование государства не только через благотворительные взносы, но и посредством инвестиций с определенным сроком погашения и доходностью.

Кто может приобрести облигации

Услуга доступна совершеннолетним гражданам Украины, имеющим верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и активированный "Дія. Подпись".

Приобрести ценные бумаги можно прямо в приложении. После окончания срока инвестирования выплата поступит на "Дію".

Сколько украинцы уже инвестировали в военные облигации

По данным Минцифры, украинцы приобрели через "Дію" более 37,8 млн военных облигаций на общую сумму более 39,3 млрд грн.

Развитие этого инструмента позволяет государству привлекать дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения потребностей страны во время войны.

Услуга по продаже военных облигаций в "Дії" была реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

Напомним, В "Дії" стала доступна новая военная облигация "Симеиз " стоимостью от 1003,3 грн и доходностью от 15%. Дата выплаты по ней – 15 сентября 2027 года.