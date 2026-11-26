Министр транспорта России Дмитрий Ядров заявил, что когда будет восстановлена автомобильная часть Крымского моста, разрушенная украинскими ударами больше недели назад, пока сказать невозможно.

Как пишет Dilo, об этом сообщают российские СМИ.

"На сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование, функционирует рабочая группа", – заявил Ядров.

По его словам, комиссия на основе этого обследования установит "конечные итоги восстановления автомобильной части" моста, строительство которого обошлось России примерно в $3,5 млрд.

«Мы опубликовали схемы движения для пассажиров и грузоперевозчиков по части логистики между Краснодарским краем и Крымом. Организованы разные варианты: от пригородных электричек и поездов дальнего следования до паромной переправы. В случае увеличения пассажиропотока будут назначены дополнительные поезда», — заявил Ядров.

Он добавил, что грузоперевозки железнодорожным мостом сохранены в прежнем объеме, а логистические схемы отлажены.

Железнодорожная ветка Керченского моста также сильно повреждена – спутниковые снимки

Во время украинской атаки 17 ноября железнодорожная ветвь Крымского моста также получила значительные повреждения, хотя и не такие роковые, как автомобильная. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки высокого качества, пишет телеграмм-канал "Крымский ветер" .

"Вблизи железнодорожной арки фиксируется отсутствие фрагмента крайней части пролета вместе с защитным ограждением. Вероятно, именно этим объясняется тот факт, что поезда используют лишь один путь - второй, возможно, получил критические повреждения", - пишет канал.

Паблик констатирует, что железнодорожная ветка, хоть и не обрушилась, как автомобильная, все же не избежала значительных повреждений.

Фото: Dnipro Osint Тыква

Крымский мост частично обрушился после атаки ВСУ

Крымский мост попал под удар 16 и 17 ноября. В результате атак дронами и ракетами 227-метровая стальная арка моста вместе с проезжей частью обрушилась в воды Керченского пролива, преградив судоходство.

По оценкам экспертов, восстановление этой — конструктивно самой сложной части моста может длиться несколько лет, и это при условии, что Украина не будет препятствовать работам.

Украина атаковала Крымский мост и в ночь на 19 ноября, временно нарушив движение по сохранившейся железнодорожной части. Несмотря на наличие повреждений, эта переправа пока продолжает работу.



