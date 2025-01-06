У регионов Украины будут паспорта энергонезависимости: зачем это нужно

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Министерством энергетики утвердили паспорта энергонезависимости для каждого региона Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минразвития.

Зачем нужны паспорта энергонезависимости регионов

Отмечается, что соответствующий приказ Об утверждении Перечня паспортов энергетической устойчивости регионов № 496/1502 был подписан 31 декабря 2024 года. Документ — результат совместной работы Минразвития, Минэнергетики, областных и местных администраций, а также энергетических компаний.

Как отмечают в ведомстве, это важный шаг к эффективному развитию распределенной генерации, в частности газовой, что позволит укрепить энергетическую устойчивость во всех регионах.

"Энергопаспорт региона является комплексной оценкой потенциала развития распределенной генерации в каждом отдельном регионе. Документ позволяет областным администрациям разработать детальные планы действий, в частности, по развитию распределенной генерации с учетом особенностей каждой территории", — объясняют в Минразвития.

Там добавили, что это поможет не только повысить энергетическую безопасность, но и стимулировать экономическое развитие территорий через инвестиции в возобновляемую энергетику и инфраструктуру. Кроме того, энергетические паспорта позволяют увидеть полную и главную подробную картину потребностей и баланса каждого региона.

"Отталкиваясь именно от потребностей и имеющегося ресурса, мы сможем привлекать международных партнеров под конкретные задачи для поиска возможностей", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, паспорта энергонезависимости помогают органам местного самоуправления детально планировать развитие энергетических проектов, в частности, распределенной генерации. Это важно для обеспечения стабильного энергоснабжения общин и бизнеса.

Как отметили в Минразвития, с 2025 года ожидается дальнейший рост строительства распределенной генерации, что будет покрывать потребности общин.

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Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

Также НКРЭКУ упростила и ускорила процедуру установки генерирующих электроэнергию установок путем предоставления отступлений от выполнения отдельных требований Кодекса системы передачи для новых объектов поколения на период действия военного положения.

Кроме того, Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом, правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.