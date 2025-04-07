У шести небанковских финучреждений отозвали лицензии и исключили из реестра: в чем причина

Национальный банк Украины на основании собственных заявлений отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у шести небанковских финансовых учреждений и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще одному небанковскому финансовому учреждению был изменен объем лицензии.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что лицензии на деятельность финансовой компании отозваны в:

ООО "Финансовая компания "Би.Мани" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО "Рулла Украина" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО "Простозайм" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ГП "Украинский центр "Безопасность" – финансовый лизинг;

Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения – финансовый лизинг;

ПО "Ломбард "Оникс плюс" Черник и компания" – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

Также указанные компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кроме того, по собственному заявлению ООО "Финансовая компания "Либерти Финанс" согласовано изменение объема лицензии на деятельность финансовой компании. Из перечня финансовых услуг исключен факторинг, финансовый лизинг и предоставление гарантий.

В регуляторе отметили, что после изменения объема лицензии "Либерти Финанс" будет иметь право осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также осуществлять деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме на основании лицензии на осуществление валютных операций.

Напомним, на основании собственных заявлений НБУ отозвал у семи небанковских финансовых учреждениях лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финучреждений.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".